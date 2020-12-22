T24 LogoT24 Logo

Melis Sezen aşk iddialarını yalanladı

Murat Dalkılıç'la birlikte oldukları iddia edilen Melis Sezen, Instagram hesabından haberleri yalanladı.

22 Aralık 2020 10:57

14

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterini canlandıran Melis Sezen'in Murat Dalkılıç'la aşk yaşadığı iddia edildi.

24

Melis Sezen iddiayı "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadeleriyle reddetti.

34

Eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkan Murat Dalkılıç da iddiaları yalanladı.

44

Murat Dalkılıç da, "Benim de yok" sözleriyle haberleri yalanladı.

ETİKETLER

melis sezenmurat dalkılıçmelis sezen sadakatsizsadakatsiz derin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24