Melis Sezen aşk iddialarını yalanladı
Murat Dalkılıç'la birlikte oldukları iddia edilen Melis Sezen, Instagram hesabından haberleri yalanladı.
22 Aralık 2020 10:57
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Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterini canlandıran Melis Sezen'in Murat Dalkılıç'la aşk yaşadığı iddia edildi.
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Melis Sezen iddiayı "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadeleriyle reddetti.
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Eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkan Murat Dalkılıç da iddiaları yalanladı.
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Murat Dalkılıç da, "Benim de yok" sözleriyle haberleri yalanladı.
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