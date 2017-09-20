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Meksika'da 7.1 büyüklüğündeki depremden görüntüler

20 Eylül 2017 02:36

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Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü. Ulusal Sivil Koruma Şeif Luis Felipe Puente, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendilerine henüz hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti.

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