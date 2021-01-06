Mehmet Yalçınkaya'dan "Serhat" itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik
MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmada şampiyon olan Serhat Doğramacı'yı ilk elemelerde seçmediklerini söyledi
06 Ocak 2021 09:01
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Yarışmayı birinci olarak bitiren Serhat Doğramacı'nın MasterChef katılma hikayesinden bahseden Mehmet Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı: "Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız."
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"Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik."
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"Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdık. Son 1 saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi."
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MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını da değerlendiren Mehmet Şef, "Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat epey bir öndeydi."
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"Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar."
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"Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz."
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Mehmet Yalçınkaya'dan "Serhat" itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik