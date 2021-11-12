Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a eleştiri: Hoca değiştirmiyor, hocayı değiştiriyor
12 Kasım 2021 11:06
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Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Ali Koç’un dün yaptığı açıklamaları değerlendirdiği yazısında “Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Koç’nun Mesut Özil’le ilgili “‘Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe’ye odaklanması lazım” sözlerine de değinen Demirkol, bu açıklamanın Mesut hakkında Türkiye’de yapılmış en ağır eleştiri olduğunu belirtti.
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Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarını Fanatik gazetesindeki köşesinde değerlendirdi:
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“Ali Koç Pereira’yla devam edeceğiz diyor ama aslında etmiyor! Çünkü net olarak hocadan sistem değişikliği istendiği ve bunun yapılacağını söylüyor. Hocanın bunu istemediği ortada ama yapacak. Çünkü Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor. İlk akla gelen 3’lüden vazgeçileceği. Kayseri maçının 2. yarısında olduğu gibi. Bunun riskleri var. Çünkü 4’lüye dönülünce sorunun ortadan kalkacağı kesin beklentisi yaratıldı. Halbuki öyle olmayacak. Ve Pereira’nın bu talepten memnun olması da mümkün değil.”
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“‘Kendi sahamızda çözemediğimiz bir durum var’ açıklaması işi ‘iyi sıhhatte olsun’a havale etmektir... Geçen sene seyirci yoktu. Dolayısıyla ev sahibi avantajı yaşanmadı. Sebep bu.”
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“‘Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe’ye odaklanması lazım’ açıklaması Mesut hakkında Türkiye’de yapılmış en ağır eleştiri.”
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“Özellikle Fenerbahçeli yorumcuların takımlarını eleştirmelerinin, bu kriz ortamında ana gündem maddesi olarak konuşulması ise inanılmaz. Krizi çıkaran, Trabzon maçından sonraki, ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ megafonlu konuşması. Bundan olumlu hiçbir şey çıkmayacağı, özellikle oyuncularda sahaya da yansıyacak bir güvensizlik yaratacağı gün gibi açıktı."
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"7 senedir şampiyon olamamış Koç ile 3 yıldır kupa alamamış Fenerbahçe’de huzursuzluk olur. Hatta Koç’u, büyük teveccühle seçtiren de zaten bu durum. Ve Fenerbahçe kimseyle düzgün vedalaşamıyor. 3 ay önce kontratı sonlandırılan insanlara toksik unsurlar derseniz, ileride onlardan destek göremeyeceğiniz de kesindir.”