Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Mehmet Ali Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı
18 Mayıs 2020 18:30
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in son durumuna ilişkin bilgi geldi.
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Tedavisi bir süredir evden devam eden Erbil'in son sağlık durumunu menajeri Stelyo Pipis açıkladı.
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Stelyo Pipis, şu ifadeleri kullandı:
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"Dinleniyor iki gözümün çiçeği... Görüntülü konuştuk, hepinize selamı var. Allah seni korusun canımın içi..."
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Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından şu not ile yayınlamıştı:
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"Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle..."
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Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.
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