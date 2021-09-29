Mehmet Ali Erbil: Emel Sayın'la üç ay aşk yaşadık

Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
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Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV' de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, usta sanatçı Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez açıkladı.
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"Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı...
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Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi."
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Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın, 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde başrolü paylaşmıştı. Komedi türündeki dizi, dönemin sevilen yapımları arasında yerini almıştı.