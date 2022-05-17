Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly'le seks yapabilmek için tulumuna delik açtığını söyledi
Oyuncu Megan Fox, Billboard Müzik Ödülleri’nde giydiği tuluma sevgilisi Machine Gun Kelly ile seks yapabilmek için delik açtığını söyledi.
17 Mayıs 2022 12:33
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Oyuncu Megan Fox, Billboard Müzik Ödülleri’nde giydiği tuluma sevgilisi Machine Gun Kelly ile seks yapabilmek için delik açtığını söyledi.
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The Independent’ta yer alan habere göre, 36 yaşındaki oyuncu Las Vegas’ta Billboard Müzik Ödülleri’nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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Fox, stilistine gönderdiği bir mesajı paylaşarak, Kelly ile “seks yapabilmek için” değişiklik yaptığını anlattı.
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Fox, “Seks yapabilmek için tuluma delik açtık” dedi.
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