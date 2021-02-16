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McLaren, 2021 yılında kullanılacak aracı tanıttı

16 Şubat 2021 13:59

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Formula 1 takımlarından McLaren, 2021'de kullanacağı aracı tanıttı. 28 Mart'ta başlayacak sezon öncesi diğer markaların tanıtım tarihleri de belli oluyor.

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Formula 1'de yeni araçlar görücüye çıkmaya başladı. McLaren, 2021'de kullanacağı otomobili tanıtan ilk takım oldu.

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Tanıtıma Lando Norris ile takımın yeni sürücüsü Daniel Ricciardo katıldı. 31 yaşındaki pilot, 3 yıl boyunca McLaren'de yarışacak.

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Yeni sezon öncesi 5 takım daha, araçlarını tanıtacağı tarihleri açıkladı. Ferrari, pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz için de 26 Şubat'ta tören düzenleyeceğini duyurdu.

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Aston Martin, Alpine, Haas ve Red Bull ise araç tanıtım tarihlerini henüz açıklamadı.

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Formula 1'de yeni araçlar görücüye çıkmaya başladı. McLaren, 2021'de kullanacağı otomobili tanıtan ilk takım oldu. Tanıtıma Lando Norris ile takımın yeni sürücüsü Daniel Ricciardo katıldı. 31 yaşındaki pilot, 3 yıl boyunca McLaren'de yarışacak. Yeni sezon öncesi 5 takım daha, araçlarını tanıtacağı tarihleri açıkladı. Ferrari, pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz için de 26 Şubat'ta tören düzenleyeceğini duyurdu. Aston Martin, Alpine, Haas ve Red Bull ise araç tanıtım tarihlerini henüz açıklamadı. Formula 1'de yeni sezon 28 Mart'ta Bahreyn'de koşulacak yarışla başlayacak.

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