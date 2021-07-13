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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

Proje aşamasındayken tartışmalara  neden olan, Mayıs ayında kullanıma açılan, İstanbul'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

13 Temmuz 2021 14:15

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Üsküdar Şemsi Paşa Camii yanında 2017'de başlatılan projede çakılan kazıkların duvarlara zarar vermesi nedeniyle durduruldu.

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Durdurulan proje revize edilerek, Ocak 2021'de tekrar başlatıldı. Caminin zarar görmemesi için farklı bir yöntem izlendi.

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Deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı. Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı.

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Ancak yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce de onarılan platform, zarar gördüğü için ahşapların tekrar onarılması için geçici olarak kapatıldı.

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Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen "Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde. Suda gelip gittiği için caminin temelinde zarar verildiğini duydum " diye konuştu.

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Yakın bir noktada balık tutan Mehmet Taner ise "Dalga vuruyor yukarı kaldırıyor ahşap platformu. O nedenle kapatıldı" dedi. (DHA)

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

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Mayıs ayında kullanıma açılmıştı; Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki yol kapatıldı

Şemsi Paşa Camiiüsküdaryolkapanma
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