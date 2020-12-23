Masumlar Apartmanı reytinglere damga vurdu!
TRT1’in Salı günlerine damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı, reyting listesinde yine zirvede yer aldı.
23 Aralık 2020 10:31
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Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 15. bölümüyle de zirveyi elden bırakmadı.
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Masumlar Apartmanı sosyal medya da en çok konuşulan dizi oldu.
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Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem Youtube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
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Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 15. bölümüyle, tüm kategorilerde zirvede yer aldı.
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Masumlar Apartmanı reytinglere damga vurdu!
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