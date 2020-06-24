Mastürbasyon yapmak zararlı mıdır?

Dünyada ve Türkiye'de mastürbasyon erkeklerin yüzde 94’ü kadınların yüzde 33’ü tarafından yapılmaktadır. Mastürbasyon hakkında en çok merak edilenlerden biri mastürbasyonun zararlı olup olmadığıdır.
24 Haziran 2020 21:32
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Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, merak edilen soruları cevapladı.
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İşte, Yrd. Doç. Üney'e göre, mastürbasyon konusunda 'yanlış inançlar, yanlış bilgiler'... Kaynak: Hürriyet
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1. Mastürbasyon yapmak kişiyi cinsel ilişkiden soğutur.
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Bilinenin aksine cinsel isteğin yoğun olması anlamındadır. İnsanlar bu sayede bedenlerini ve zevk alanlarını keşfederler.
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2. Mastürbasyon beden sağlığına zarar verir.
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Nasıl ki cinsel ilişki insanın bedenine zarar vermezse, bu durum da benzerdir. Bedensel zararı yoktur.
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3. Mastürbasyon ruh sağlığına zarar verir.
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Mastürbasyon cinsel isteğin giderilme yoludur. Cinsellik insanın doğasında olan bir gerçektir. Bu dürtünün giderilmesi yani mastürbasyon yapmak; düşünülenin aksine kişiyi gerilimden korur, daha az sinirli yapar. Bunu bastırmak durumunda kalmaz.
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4. Mastürbasyon, erkekte kısırlığa yol açar.
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Erkek bedeni cinsellik olmazsa bile sürekli sperm üretmeye devam eder, hatta bu çok ileri yaşlara kadar sürer. Bu nedenle spermin mastürbasyonla bitmesi mümkün değildir. Ayrıca spermin kalitesi de zarar görmez.
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5. Mastürbasyon hymen'e zarar verir.
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Kadınların orgazmı daima klitoristen kaynaklanır. Kadınların mastürbasyonu; klitorisi doğrudan uygun şekilde ve yeterli süre uyarılarak olur. Bu uyarı kadının eliyle, çarşaf, yastık vs bir cisimle yapılabilir. Sonuç olarak, dıştan sürtünme ile yapılan mastürbasyonlarda hymen'e etkilenmez. Bununla birlikte kadınlarda orgazm sorunu ve cinsel isteksizlikler açısından da gelecek dönemlerde koruyucu bir tarafı vardır. Kadınların bu korkusu onları cinsellikte de olumsuz etkiler.
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Eğer mastürbasyon kişinin başka aktivitelere engel olacak kadar sık yapılıyorsa; yalnızlığın, sosyal ilişki kurmada zorluğun ve bir sosyal beceri eksikliğinin belirtisi olabilir. Ayrıca mastürbasyon uygunsuz yerlerde, zamanlarda, uygunsuz ve tuhaf bazı araçlarla yapılıyorsa, mutlaka bir cinsel terapiste başvurulmalıdır.