Masterchef'in ilk finalisti belli oldu

MasterChef Türkiye 2020'de final haftası heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde Emir, Barbaros ve Serhat'ın üç oyun oynadığı yarışmada, bir yarışmacı finale adını yazdırmaya hak kazandı.
29 Aralık 2020 08:14
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Final haftasında Emir, Barbaros ve Serhat üç farklı yemek yaptı. MasterChef'de birinci yemek zeytinyağının ön planda olduğu bir menü olurken, ikinci turda yarışmacılardan yaratıcı bir yemek istendi.
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Üçüncü oyunda ise yarışmacılar kendilerine özgü bir tatlı yaptılar. Puanlama sonucunda en yüksek puanı alan Barbaros finale giden ilk isim oldu. Barbaros 71 puan toplamayı başarırken, Serhat 65, Emir ise 61 puanda kaldı.
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Bu akşam yayınlanacak bölümde Emir ve Serhat arasında yaşanacak çekişmeli düelloda iki başarılı isim adını finale yazdırmaya çalışacak.
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Somer Şef, Emir'e kaşık atarak 9 puan verdi ve "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi. Öte yandan Barbaros'a da Mehmet Şef kaşık atarak, "Masterchef'te bu puanı ilk kez veriyorum. Çok uyumlu bir tabak. Tebrik ediyoruz" dedi.