MasterChef Türkiye 2020'ye veda eden yarışmacı belli oldu. Bu hafta üç oyunu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa eleme potasına gitmişti. Dün akşam gerçekleşen eleme oyununda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.
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2020 MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından ana kadroda yarışan 15 yarışmacıdan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.
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Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler Serhat, Berker, Tanya'nın yapmış olduğu yemekleri beğendi ve bu üç isim MasterChef'te yoluna devam etmeye hak kazandı.
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Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini yapabilmek için mücadele etti. Zorlu geçen eleme turunda Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapan Sefa potadan çıkan ilk isim oldu.
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Son ikiye kalan Ebru ve Walison büyük heyecan yaşadı. Tabağında eksik ürün olan Walison şeflerin kararıyla MasterChef'e veda etti.
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Büyük üzüntü yaşayan iki yarışmacı da gözyaşlarını tutamadı. Ebru yaptığı açıklamada; Her geldiğim zaman bir ders çıkarıyorum. Bu hafta çok büyük dersler çıkardım. Walison çok temiz kalpli bir insan takımıma isteyerek almıştım. Ben onun gibi bir insan tanımadım. Hayatımın geri kalanında da onunla görüşmek istiyorum' ifadelerini kullandı.
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MasterChef'e veda eden Walison ise, 'Ben mutluyum, çünkü MasterChef'te yarıştım. Hissediyorum güzel bir şey yaptım. Rüya gibiydi burası. Hep pozitif düşünüyorum, inanamıyorum MasterChef Türkiye 2020'de Walison yaptı' açıklamasında bulundu.
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Masterchef'e veda eden Walison'dan ilk paylaşım geldi. "Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum." diyen Walison yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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Masterchef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu. Tüm ekibe birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanlar için teşekkür ederim. Türkiye beni kucakladığı için çok gururlu ve şimdi daha Türk hissediyorum. Şimdi hayat devam ediyor ve birçok sürprizle hadi bakalım. Öte yandan Walison yaptığı paylaşımda 3 şefe de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.