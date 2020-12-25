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MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

25 Aralık 2020 08:05

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Perşembe günü ekrana gelen bölümünde ünlü şef Fatih Tutak konuk oldu ve yarışmacılardan özel bir yemek yapmalarını istedi.

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Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanarak final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu.

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MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.

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3. ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu. Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.

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MasterChef Türkiye'nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu.

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Yarışmacılar yeni bölümde elenmemek için mücadele edecek.

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