MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Perşembe günü ekrana gelen bölümünde ünlü şef Fatih Tutak konuk oldu ve yarışmacılardan özel bir yemek yapmalarını istedi.
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Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanarak final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu.
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MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.
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3. ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu. Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.
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MasterChef Türkiye'nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu.
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Yarışmacılar yeni bölümde elenmemek için mücadele edecek.