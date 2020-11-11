MasterChef Türkiye’de 25 bin lira para ödülünü kazanan isim belli oldu
11 Kasım 2020 08:10
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MasterChef Türkiye’de 25 bin lira para ödülünü kazanan isim belli oldu
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MasterChef ödül oyunu ile heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. MasterChef'te ödülü kazanan isim heyecanlı oyunun ardından belli oldu. 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede jüri üyeleri en iyi menüyü yapan takımı belirledi. Takım oyunu sonrası üçlü turda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan biri final anında 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte, 10 Kasım MasterChef para ödülünü kazanan isim ve son bölümde yaşananlar.
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ev sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede mavi takım üst tura çıktı. Kör tadımın oynandığı bölümde, Ayyüce ve Esra finalde doğru tahminleri yapmak için mücadele verdi. Bu etapta en az bilen yarışmacı ise Serhat ve Ebru oldu.
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Bu etapta yarışmacılar kör takım yaparak çeşitli peynirlerin tadına baktı. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve ödüle veda etti. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti. Son etapta ise Esra son soruda verdiği maydanoz yanıtı ile 25 bin TL değerindeki para ödülünü kazandı.
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MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım takım oyununda mücadele verdi. Şeflerin istediği çeşit yemek Atatürk'ün en sevdiği yemekler olarak belirlendi. Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvasının yaptığı gecede yarışmacılara 1 saat süre verildi.
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Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve üst tura çıkan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.