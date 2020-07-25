Maske kullanımında yapılan 5 hata

Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı konusunda sağlık otoriteleri sürekli uyarılarda bulunuyor.
25 Temmuz 2020 17:09
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İşte maske takarken yapılan 5 hata:
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1. Maskeyi doğru oturtmamak
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Yüzünüzde bir maske olması ne sizi ne de etrafınızdakileri Koronavirüs'ten korumuyor. Maske taktığınızda gerçek bir koruma için mutlaka burnunuzu ve çenenizi içine alması gerekiyor.
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2. Maskeye dokunmak ve çıkarıp takmak
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Maske takarken gerçek bir koruma ve korunma hedefliyorsanız konuşurken maskeyi indirmeniz ve daha önce başka bir yere temas etmiş ellerinizle maskeye dokunduğunuzda Koronavirüs kapma veya yayma riskini alıyorsunuz.
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3. Maske takmadan önce elleri yıkamamak
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Evden çıkarken maskenizi takmadan önce, dışarıda maskenizi çıkarıp takmadan önce mutlaka ellerinizi su ve sabunla veya dezenfektanla temizlemeniz ellerinizden virüsün yayılma ihtimalini önler.
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4. Bez maskeyi yıkamamak
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Uzmanlar bez maskelerin tekrar tekrar kullanılmasını aynı iç çamaşırının yıkanmadan tekrar tekrar giyilmesine benzetiyor, üstelik ölümcül bir virüs varken çok daha tehlikeli.
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Maskenizi nasıl yıkamalısınız?
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Makinede yıkıyorsanız olabildiğince yüksek derecede yıkamalısınız. Elde yıkıyorsanız Dünya Sağlık Örgütü sıcak su, sabun veya deterjanla ile yıkamanızı öneriyor. Yıkadığınız maskeyi mümkünse direkt gün ışığında kurutun.
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5. Kullan-at maskeleri tekrar kullanmak
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Uzmanlar kullan-at maskelerin tekrar kullanılmasının tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü kullandıkça filtreler aşınıyor, lastikler gevşiyor, koruma etkisi azalıyor ve yüzünüze tam oturmuyor.