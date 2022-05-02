Marvel filmleri “Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ve "The Marvels”in vizyon tarihleri değişti
02 Mayıs 2022 11:03
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“The Marvels” ve “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” filmlerinin vizyon tarihleri değişti.
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Disney, Marvel Studios yapımları “The Marvels” ve “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
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2019 yapımı “Captain Marvel”in devamı niteliğindeki “The Marvels”, değişikliklerden önce 17 Şubat 2023'te, “Ant-Man” serisinin üçüncü filmi “Quantumania” da 28 Temmuz 2023'te vizyona girecekti.
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Yeni plana göre "Quantumania" şubat ayında, "The Marvels" ise temmuz ayında izleyicilerle buluşacak.
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“Quantumania”nın, ölümü Marvel Sinematik Evreni'nde çoklu evreni yaratan Disney+ dizisi “Loki” ile başlatılan çoklu evren hikâyesini devam ettirmesi bekleniyor. “The Marvels” ise Disney+'ın “WandaVision” ve “Ms. Marvel” dizileriyle bağlantılı olacak.