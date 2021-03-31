Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
31 Mart 2021 13:09
124
Kevin Feige ve Marvel ekibi yayınladığı videoda yaptığı açıklamalarda bizleri Marvel evreninde nelerin beklediğini paylaştı.
224
Loki (Dizi) - 11 Haziran 2021
324
Black Widow - 9 Temmuz 2021
424
Shang-Chi - 3 Eylül 2021
524
Eternals - 5 Kasım 2021
624
Spider-Man No Way Home - 17 Aralık 2021
724
What If...? (Dizi) - 2021
924
Ms. Marvel - 2021 4.Çeyrek
1024
Doctor Strange Multiverse of Madness - 25 Mart 2022
1124
Thor Love and Thunder - 6 Mayos 2022
1224
She Hulk (Dizi) - 2022
1324
Black Panther 2 - 8 Temmuz 2022
1424
Captain Marvel 2 - 11 Kasım 2022
1524
AntMan and The Wasp Quantumania - 2023
1624
Guardians of The Galaxy Vol.3 - 2023
1824
Fantastic Four - 2023
1924
Moon Knight (Dizi) - Açıklanacak
2024
Secret Invasion (Dizi) - Açıklanacak
2124
Ironheart (Dizi) - Açıklanacak
2224
Armor Wars (Dizi) - Açıklanacak
2324
Guardians of The Galaxy Holiday Special - Noel 2022
2424
I Am Groot - Açıklanacak
© Tüm hakları saklıdır.