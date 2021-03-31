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Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı

31 Mart 2021 13:09

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Kevin Feige ve Marvel ekibi yayınladığı videoda yaptığı açıklamalarda bizleri Marvel evreninde nelerin beklediğini paylaştı.

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Loki (Dizi) - 11 Haziran 2021

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Black Widow - 9 Temmuz 2021

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Shang-Chi - 3 Eylül 2021

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Eternals - 5 Kasım 2021

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Spider-Man No Way Home - 17 Aralık 2021

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What If...? (Dizi) - 2021

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Hawkeye (Dizi) - 2021

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Ms. Marvel - 2021 4.Çeyrek

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Doctor Strange Multiverse of Madness - 25 Mart 2022

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Thor Love and Thunder - 6 Mayos 2022

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She Hulk (Dizi) - 2022

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Black Panther 2 - 8 Temmuz 2022

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Captain Marvel 2 - 11 Kasım 2022

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AntMan and The Wasp Quantumania - 2023

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Guardians of The Galaxy Vol.3 - 2023

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Blade - 2023

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Fantastic Four - 2023

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Moon Knight (Dizi) - Açıklanacak

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Secret Invasion (Dizi) - Açıklanacak

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Ironheart (Dizi) - Açıklanacak

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Armor Wars (Dizi) - Açıklanacak

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Guardians of The Galaxy Holiday Special - Noel 2022

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I Am Groot - Açıklanacak

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