Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular.
26 Haziran 2021 10:21
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili'nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor.
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Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.
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Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Bazı noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz gözükmüyor.
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!
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Marmara'da bazı bölgelerde deniz tamamen müsilajla kaplandı!