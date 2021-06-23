"Marilyn&Me" kitabından Marilyn Monroe'nun daha önce görülmemiş fotoğrafları
Fotoğrafçı Lawrence Schiller’in kariyerinin ilk yıllarında, çektiği Hollywood yıldızı Marilyn Monroe fotoğraflarının yer aldığı, “Marilyn&Me” fotoğraf kitabı çıktı. Kitapta, Monroe’nun daha önce görülmemiş fotoğrafları yer aldı.
23 Haziran 2021 13:42
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Fotoğrafçı Lawrence Schiller’in kariyerinin ilk yıllarında, çektiği Marilyn Monroe fotoğraflarının yer aldığı, “Marilyn&Me” fotoğraf kitabı çıktı. Kitapta, Monroe’nun daha önce görülmemiş fotoğrafları yer aldı.
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Fotoğrafçı Lawrence Schiller’ın kitabında, ünlü aktrisin 100’den fazla fotoğrafı yer aldı. İşte, kitaptan bazı fotoğraflar:
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Monroe, Let's Make Love filminin kulisinde (1960)
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Monroe, sette 36'ıncı doğum gününü kutluyor. (1962)
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Tamamlanamayan Something's Got to Give filminden (1962)
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Monroe ve rol arkadaşı Yves Montand, Lets Make Love setinde (1960)