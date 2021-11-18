Marcao'nun menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray, sezon sonu hedeflerine ulaşmak için gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.
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Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonu hedeflerine ulaşmak için mesaisine devam ederken, Fatih Terim'in öğrencisinin menajeri transfer itirafında bulundu.
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Galatasaray'da Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçının biletlerine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye dair tüm biletlerin satılmak üzere olduğu ve tribünlerin tamamının dolacağı ifade edildi.
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BURAK ELMAS'TAN DERBİ PRİMİ | Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas'ın da derbi için özel prim belirlediği iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Elmas, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde takıma 4 milyon TL'lik prim dağıtacağı öğrenildi.
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MENAJERİ AÇIKLADI | Galatasaray'da derbi hazırlıkları ve transfer çalışmaları sürerken, İtalyan kulüplerinin gözdesi haline gelen Marcao'nun menajeri Çizme basınına önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı savunmacının menajeri George Gardi, transfer söylentilerine dair flaş ifadeler kullandı.
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Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulunan George Gardi, "İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya takın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler" şeklinde konuştu.
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Oyuncusunun form durumu hakkında yorumlarda bulunan George Gardi, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyuncularından birisi" ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmacısı Marcao da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu duyurmuştu.
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İtalyan kulüplerinin yakın ilgisinden bahseden tecrübeli savunmacı, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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İTALYAN KULÜPLERİNDEN YOĞUN İLGİ | Galatasaray'da sezon başından bu yana oldukça iyi bir performans gösteren Brezilyalı stopere özellikle İtalya'dan ciddi talipler olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki savunmacıya; Roma, Napoli ve Inter'in ilgisinin olduğu iddia edildi.
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12 MAÇTA FORMA GİYDİ | Sarı-kırmızılı takımla 2024'e kadar sözleşmesi Marcao Teixeira, bu sezon 12 resmi mücadelede forma şansı buldu. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemezken, defansif hamleleriyle takımın oyununa büyük katkı sağladı.
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4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ | Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Marcao; şu ana kadar Atletico Paranaense, Atletico Goianiense, Rio Ave ve Chaves formaları giydi. Brezilyaluı savunmacının transferinde Galatasaray, Chaves'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. (Milliyet)