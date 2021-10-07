İddia: Marcao Galatasaray'a veda ediyor

Takım arkadaşı Kerem'le yaşadığı olay sebebiyle hem TFF'den hem de kulübünden ceza alan, transferin son günlerinde birkaç kulüple görüşüp anlaşamayan Marcao'nun, daha sonra affedilmesine rağmen büyük hayal kırıklığı yaşadığı gelirtildi.
07 Ekim 2021 08:34
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Fanatik gazetesinin haberine göre; Tam da bu süreçte Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras'tan çok iyi bir teklif alan Brezilyalı futbolcunun, Ocak'ta ayrılığa hazırlandığı öğrenildi. Palmeiras cephesi de Galatasaray'la mutabakata kesin gözüyle bakıyor.
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Kerem olayı sonrası hem TFF'den 8 maç men hem de kulüpten 150 bin Euro para cezası alan Marcao'nun büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Tam da bu süreçte devreye giren Palmeira'ın Brezilyalı oyuncuya çok iyi bir teklif yaptığı, Galatasaray'la da mutabakatın yakın olduğu ile sürüldü.
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Galatasaray, iç transferde flaş bir gelişmeye hazırlanıyor. sarı Kırmızılılar'ın Marcao ile yolu devre arası ayrılabilir. Ligin ilk haftasındaki Giresunspor deplasmanında, saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran 25 yaşındaki futbolcuya, T!!'den 8 maç men, kulübünden de süresiz kadro dışı ve 150 bin Euro para cezası gelmişti.
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Kadro dışı kaldığı dönemde birçok kulüple görüşmeler yapan Marcao anlaşma sağlayamayarak takımda kalmış, aha sonra yaşanan savunma problemleriyle birlikte affedilmişti. Ligde forma giyememesine rağmen Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında müthiş performans sergileyen Sambacı'nın cezasının sona ermesi, artık dört gözle bekleniyor.
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Marcao Teixeira, milli aradan sonraki Konyaspor sınavını da es geçip, 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle formasına yeniden kavuşacak. Ancak geride kalan süreçte yaşadıklarının, kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığı öğrenildi. Marcao'yu en fazla olumsuz etkileyen unsur, TFF ile birlikte kulübünün de kendisine ağır ceza vermiş olması.
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İşte tam bu dönemde Marcao'ya ülkesinden çok iyi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Brezilya'da şampiyonluğa oynayan Felipe Melo'nun kulübü Palmeiras'ın, genç savunmacıya Galatasaray'da kazandığından çok daha iyi bir teklif yaptığı öğrenildi.
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Normal şartlar altında Avrupa'da kalmak ve büyüak takımlara gitmek isteyen, hatta Roma ile uzun süre görüşmeler yapan Marcao'nun, Palmeiras'tan gelen teklife, "Evet" dediği ileri sürüldü.