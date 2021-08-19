Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren 50 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını sonrası yanan alanlarda ilk filizlenen bitkiler Akdeniz'e özgü maki türü, mavi-mor renklerde çiçek açan 'hayıt' isimli bitkiler oldu. Bitkileri görüntüleyen kuş ve doğa gözlemcisi Gökçe Coşkun bölgedeki küçük akarsuların kirlendiğini, kum ve mermer ocakları tarafından yok edildiğini söyledi.
19 Ağustos 2021 16:05
Manavgat'ta yanan ormanda ilk hayıtlar filizlendi: Restorasyonu kuşlar yapsın
Manavgat'ta yanan ormanda ilk hayıtlar filizlendi: Restorasyonu kuşlar yapsın