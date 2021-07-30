Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü başlayan orman yangınında yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Yangından geriye bu fotoğraflar kaldı. Havadan çekilen fotoğraflar yangının yarattığı tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
30 Temmuz 2021 16:33
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Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
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Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
310
Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
410
Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
510
Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
610
Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
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Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
810
Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
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Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı
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Manavgat'ta 3 gündür süren yangında küle dönen ormanlardan geriye bu fotoğraflar kaldı