MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştirecek
22 Ocak 2022 14:48
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MAK Danışmanlık, ocak ayı Türkiye Gündemi Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 5750 kişiyle 8 Ocak-17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapıldı.
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Araştırma sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 40 seviyesinde kaldı. Millet İttifakı, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oyunun yüzde 46'nın üzerinde olduğu görüldü.
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Öte yandan seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.
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Araştırmada elde edilen bulgular şöyle:
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MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştirecek
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