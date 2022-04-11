Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı: Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı
Çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak, 6 yıllık evliliklerini noktaladı
11 Nisan 2022 16:30
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Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Lavin adında kızları dünyaya gelmişti.
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
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İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.
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Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftten Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu." dedi.
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