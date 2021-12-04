Lionel Messi: Ronaldo, kariyerimin ilerlemesine yardımcı oldu
Lionel Messi, yedinci Ballon d'Or ödülünün ardından France Football'a bir röportaj verdi.
04 Aralık 2021 15:24
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Lionel Messi, yedinci Ballon d'Or ödülünün ardından France Football'a bir röportaj verdi.
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7. Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılışı, Paris Saint-Germain'deki ilk ayları ve özel hayatı hakkında konuştu. Arjantinli yıldız, Cristiano Ronaldo ile olan rekabetine ve Diego Maradona kıyaslamalarına da değindi.
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ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMANIN ÖNEMİ - "Ben işçi sınıfı bir aileden geliyorum. Babam bütün gün çalıştı ve oldukça mütevazı bir mahallede yaşıyorduk. Ama hiç bir eksiğimiz olmadı Allah'a şükür. Ailem bana özellikle başkalarına karşı saygı duymanın yanı sıra sıkı çalışma ve alçakgönüllülük aşıladı. Ben bu değerlerle büyüdüm. 13 yaşında Barselona'ya geldiğimde La Masia'da da aynı değerleri buldum."
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HER GÜN MESSI OLMAK ZOR MU? - "Olan her şeyden memnunum. Fakat itiraf etmeliyim ki bazen fark edilmeden dışarı çıkabilmek ve tanınmadan ailece geçirilen zamanın tadını çıkarmak istiyorum. Yine de şikayet etmiyorum, çünkü bir iltifat almak, bir gülümseme almak ya da fotoğraf isteği her zaman güzeldir. Buna alıştım ve benim için normal hale geldi. Arkadaşlarım ve ailem gibi güvendiğim kişilerin yanındayken farklı bir insanım. Başkalarına karşı biraz utangaç biriyimdir."
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CRISTIANO RONALDO İÇİN NE SÖYLEDİ? - Lionel Messi, kariyer gelişiminde Cristiano Ronaldo ile birbirlerine yardım ettiklerini belirtirken, asıl motivasyonunun Portekizli yıldızı yenmek olmadığını söyledi. "Her zaman kendimi geliştirmek istedim, başkalarının ne yaptığına bakmadım. Birkaç yıl aynı ligde olduğumuz için Cristiano ile rekabet vardı. Bu harikaydı ve kariyerimizde gelişmemize yardımcı oldu. Sadece olabileceğimin en iyisi olmak istedim. Hiçbir zaman tarihin en iyisi olduğumu söylemedim ve bunu düşünmemeye çalışıyorum. En iyilerden biri olarak görülmek yeterli ve asla hayal bile edemeyeceğim bir şey."
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ÇOCUK SONRASI YENİ MESSI - 34 yaşındaki Messi, büyüyen ailesiyle birlikte değiştiğini aktardı. "Çocuklarım olduğundan beri farklıyım. Onlardan önce insanlardan uzak durarak ve kaybettiğimde kimseyle konuşmak istemeyerek çok vakit geçirirdim. Yenilgiden nefret ederek büyüdüm ve her zaman kazanmak istedim. Hala her maçı kazanmak istiyorum."
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PSG'DE NEDEN 30 NUMARALI FORMAYI ALDI? - "10 numara Neymar'ındı ve ben yardım etmek için yeni bir takıma geliyordum. Bana teklif etmesi inanılmazdı. Bunu bekliyordum çünkü Neymar'ı iyi tanıyorum. Barcelona'da birlikte zaman geçirdik ve çok iyi arkadaşız. Ama 10 numarayı giymesinin daha adil olduğunu düşündüm. Bu yüzden hoşuma giden farklı bir numara seçtim."
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MARADONA MI, MESSI MI? - "Kendimi hiçbir zaman Maradona ile kıyaslamadım. Dürüst olmak gerekirse, kendimi asla Diego ile karşılaştırmadım. Geçmişte bazı eleştiriler beni rahatsız etse de bu karşılaştırmalara hiç dikkat etmedim. Zor zamanlar geçirdim. Sık sık beni sinirlendiren eleştiriler alıyorum ama onlar soyunma odasında kalıyorlar orada özel olarak kalmalılar."
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MANCHESTER CITY MAÇINDA NEDEN YERE YATTI? - "O anda o yapılması gerekiyordu. Kazanıyorduk ve bunu yapacak başka kimse yoktu. Dürüst olmak gerekirse sonuç almak için hepimizin bir şeyler katması gerekiyor."