Lille bir Türk futbolcu daha transfer edecek

Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Lille, son 3 yılda tam 4 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.
23 Aralık 2020 08:58
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İlk olarak TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da parlayan Mehmet Zeki Çelik'i transfer eden Lille, milli futbolcudan memnun kaldı ve Türk futbolculara yatırım yapmaya devam etti.
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Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı tam 17.5 milyon Euro bedelle transfer ederek Türk futbolcusuna güvendiğini bir kez daha ispat etti.
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Bu sezon başında da Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, Türk futbolcusuna yatırım yapmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray alt yapısında yetişen Mustafa Kapıyı da kadrosuna katan Lille, Türkiye'den bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.
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Lille, Ali Akman için Bursaspor’a teklifini iletti. Lille, 2 milyon Euro + %15 Kârdan pay teklif etti.
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Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman'ın kulübüyle henüz sözleşme yenilememiş olması da transfer iddialarını güçlendiriyor. Ali Akman, Ocak ayından itibaren istediği kulübe imza atabilecek.