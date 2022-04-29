Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin de bayram programı belli oldu
29 Nisan 2022 23:07
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Ramazan Bayramı yaklaşırken, parti liderlerinin programları ve bayramı geçirecekleri kentler netleşmeye başladı. Liderlerin büyük bölümü bayrama Ankara ve İstanbul’da aileleri ve partilileriyle girecek.
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Ramazan Bayramı'na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da girecek. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arife günü İstanbul'da olması, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ilk gün Ankara'da olacak, sonraki günlerde ise İstanbul'da ailesiyle bayramı geçirecek.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü İstanbul'a geçerek, partililerle bayramlaşacak.
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramı Ankara'da karşılaması bekleniyor.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bayramda İstanbul'da olacak.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da, bayramı karşılaması bekleniyor.