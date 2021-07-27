Lewis Hamilton zirveyi bırakmadı: İşte Formula 1 pilotlarının yıllık kazançları
27 Temmuz 2021 16:02
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ünyanın en büyük dergilerinden Forbes, Formula 1 sürücülerinin bu sene ne kadar kazandıklarını yayınladı. 10 ismin yer aldığı listede geçen yılın ardından bu sene de Lewis Hamilton Formula 1'de en çok kazanan pilot konumunda bulunuyor. Britanyalı yıldızı Max Vertsappen takip ediyor. İşte listenin geri kalanı...
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10) FERRARI | CARLOS SAINZ - 6.8 MİLYON EURO
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9) MCLAREN | LANDO NORRIS - 2.55 YILLIK MAAŞ, 2.12 YLLIK BONUSLAR, 5.10 TOPLAM BONUS, TOPLAM KAZANÇ 7.65 MİLYON EURO
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8) MCLAREN | DANIEL RICCIARDO - 8.5 MİLYON EURO
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7) MERCEDES | VALTTERI BOTTAS - 8.5 MİLYON EURO
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6) FERRARI | CHARLES LECLERC - 10.20 MİLYON EURO
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5) ASTON MARTIN | SEBASTIAN VETTEL - 12.75 MİLYON EURO
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4) RED BULL | SERGIO PEREZ - 4.25 YILLIK MAAŞ, 4.67 YILLIK BONUS, 11.05 TOPLAM BONUSLAR, TOPLAM KAZANÇ 15.30 MİLYON EURO
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3) RENAULT | FERNANDO ALONSO - 21.25 MİLYON EURO
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2) RED BULL | MAX VERSTAPPEN - 21.25 YILLIK MAAŞ, 4.25 YILLIK BONUS, 14.45 TOPLAM BONUS, TOPLAM KAZANÇ 35.69 MİLYON EURO
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1) MERCEDES | LEWIS HAMILTON - 46.74 YILLIK MAAŞ, 2.55 YILLIK BONUS, TOPLAM BONUS 5.95, TOPLAM KAZANÇ 52.96 MİLYON EURO | Lewis Hamilton, Birleşik Krallık’ta yeterince temsil edilmeyen gençleri desteklemek ve savunmayı amaçlayan 'Mission 44' isimli bir vakıf kurdu ve vakfa 20 milyon pound bağış yaptı.