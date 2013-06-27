Bu ev yer çekimine meydan okuyor!
27 Haziran 2013 00:40
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İlk bakışta bir evin penceresinden düşüyormuş gibi görünen bu adam, aslında sadece bir illüzyonun parçası olmanın zevkini yaşıyor.
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Arjantinli sanatçı Leandro Erlich'in illüzyon tekniği kullanarak oluşturduğu Londra'daki Dalston Evi'nde, insanlar yer çekimine meydan okuyarak evin yüzeyinde dolaşmanın keyfini çıkarıyor.
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Viktorya tarzında yapılan Dalston evine, 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş ayna sayesinde oluşturulan illüzyon ile evin önünden geçen insanlar, sanki evin üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor.
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