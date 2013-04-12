Lazio - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında karşılaştığı Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale adını yazdırdı.
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Fenerbahçe, çeyrek finalde 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Lazio'ya konuk oldu. Lazio'nun cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynandı.
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Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan mücadelede Lazio, Fenerbaçe’ye oranla daha etkili başladı ve dakikaların ilerlemesiyle Sarı-Lacivertliler oyunda dengeyi getirse de Lazio daha etkili olan taraf oldu. İki takım da ilk devrede çok sayıda top kaybı yaptı. Lazio ilk devrede uzaktan çektiği şutlarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İtalyanlar, ilk devrede Fenerbahçe kalesine tam 16 şut çekti.
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Fenerbahçe mücadeleye Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Ziegler, Selçuk Şahin, Meireles, Kuyt, Cristian, Caner Erkin, Webo ilk 11'i ile çıktı.
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Lazio ise, Marchetti, Biava, Ciani, Cana, Radu, Hernanes, Ledesma, Lulic, Candreva, Ederson, Kozak 11'i ile mücadeleye başladı.