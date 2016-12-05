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Lady Gaga'nın 1 milyon dolarlık şapkasını 10 usta 300 saatte yaptı!

05 Aralık 2016 15:11

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Lady Gaga’nın Paris’teki Victoria’s Secret defilesinde taktığı şapkanın 1 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. Üstünde 45 bin 700 Swarovski taş bulunan şapkayı 10 usta 300 saatte yapıldı.

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Defilede şarkı söyleyen Lady Gaga'nın özel tasarım şapkası, etkinliğin öne çıkan haberlerinden biri oldu.

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Lady Gaga'nın giydiği ve sahne şovunda kullandığı siyah şapkanın değerinin 1 milyon dolar (yaklaşık 3.5 milyon lira) olduğu öğrenildi.

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Yakın zamanda "Joanne" adlı bir albüm çıkaran sanatçının, Gladys Tamez Millinery tarafından tasarlanan şapkasında 45 bin 700 adet Swarovski değerli taş bulunduğu öğrenildi.

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Albümünün kapağında da pembe bir şapkayla poz veren Lady Gaga'nın, defilede giydiği şapkanın yapımı için 10 ustanın çalıştığı ve bu değerli aksesuvar için 300 saat mesai harcadığı belirtildi.

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Şapkanın ucundan sarkan 60 püskülün tamamının el yapımı kristallerle işlendiği de kaydedildi. Sahne şovunda şapkasını çıkararak yukarı doğru kaldıran Lady Gaga'nın, "John Wayne" adlı şarkısını söylerken bu püsküllerin mikrofona takıldığı da gözlerden kaçmadı.

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Lady Gaga, kasım ayında düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'ne de beyaz bir şapkanın tamamladığı bir kostümle katılmıştı.

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ABD Başkanlık seçimlerinde desteklediği Hillary Clinton için sahneye çıkan Lady Gaga, beyaz bir şapka tercih etmişti...

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İşte 30 yaşındaki şarkıcının yakın zamanda tercih ettiği şapkalar...

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