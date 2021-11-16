Lady Diana'nın hayatını konu alan 7 yapım

Diana: The Rose Conspiracy (2005): Martin Sastre tarafından yönetilen ve izleyiciye sürreal bir anlatı sunan kısa film, Lady Diana’nın aslında ölmediğinin ve Uruguay’ın Montevideo eteklerinde gizli bir hayat sürdüğünün öğrenildiği bir günü konu ediniyor.
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Diana: The Musical (2021): Joe DiPietro ve David Bryan tarafından yazılan müzikal, Lady Diana'nın göz kamaştırıcı ve yürek burkan hayat öyküsünü sahneye taşıyor. Ayrıca müzikal, Lady Diana’nın duygu dünyasını yansıtmayarak yüzeysel kaldığı gerekçesiyle oldukça eleştiri aldı.
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Diana (2013): Başrolünde Naomi Watts‘ın yer aldığı, Oliver Hirschbiegel imzalı yapım, Lady Di ve onun Dodi Fayed’den önceki Pakistanlı sevgilisi kalp cerrahı Hasnat Khan ile olan ilişkisine odaklanıyor.
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King Charles III (2017): Mike Bartlett’in aynı isme sahip oyununa dayanan film, Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün sonrasında geçiyor ve Tim Pigott-Smith tarafından canlandırılan Charles’ın, annesinin ölümünün ardından krallığa geçiş sürecini konu alıyor. Ayrıca Katie Brayben filmde, Diana’nın hayaletini oynuyor.
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The Story of Diana (2017): Netflix tarafından hazırlanan ve Rebecca Gitlitz tarafından yönetilen belgesel, Lady Di’yi kişisel olarak tanıyan insanlarla yapılan röportajlara ve arşiv görüntülere yer veriyor.
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Diana: 7 Days That Shook the Windsors (2017): Henry Singer’ın yönettiği belgesel, Galler Prensesi Diana’nın ölümünden yedi gün sonrasına göz atıyor. Prince William ve Prince Harry'nin de görüldüğü belgesel, yer verdiği röportajlarla, Lady Di’nin ölümünün dünya genelindeki etkisine bir bakış sunuyor.
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The Crown (2020): Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki yıllarına ve Britanya monarşisini ayakta tutmak için yaptıklarına odaklanan Netflix dizisi The Crown‘ın 4. sezonunda, Lady Di’yi genç bir kızken görüyoruz. Dizi, Emma Corrin tarafından canlandırılan Diana’nın iç dünyasına bir ayna tutarak, Diana'nın yaşadığı mücadeleyi gözler önüne seriyor. (Kaynak: FilmLoverss)