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La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

29 Kasım 2021 13:52

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La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

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Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

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İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti.

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. Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.

La Palmayanardağyeni lav çatlakları
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