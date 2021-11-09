La Palma Adası'daki volkan 19 Eylül'den bu yana aktif; ada volkanik küllerle kaplandı
09 Kasım 2021 20:50
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İspanya'nın güneybatısındaki La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav akışı, 19 Eylül'den bu yana devam ediyor. Ada simsiyah küllerle kaplanırken, ada sakinlerinden biri "Evimi bile tanıyamıyorum, etraftaki hiçbir şeyi tanıyamıyorum." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi
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İspanya'nın güneybatısındaki La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav akışı, 19 Eylül'den bu yana sürüyor.
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Associated Press, küllerle kaplanan adada son durumu görüntüledi.
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Adadaki felaketin sonu ister lavdan ister külden gelsin, Cumbre Vieja yanardağının altında bulunan evler ve tarlalar ağır çekimde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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La Palma'nın batı kıyısını ikiye bölen yasak bölgede yalnızca polis, asker ve bilim insanlarının serbestçe hareket etmesine izin veriliyor.
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Yemyeşil arazi daha önce hem sakinler hem de ziyaretçiler için bir cennete benziyordu. Yerliler İspanya'nın Kanarya Adaları'nın yarı tropikal sıcaklığında muz ağaçları yetişirken, İspanyollar ve diğer Avrupalılar burada denize yakın olmak için tatil yapıyor ya da emekli olunca burada yaşamaya başlıyorlardı.
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Şimdi, tahliye edilen sakinler, en sevdikleri eşyalarını kurtarmak veya en azından tehlike altındaki mülklerini görmek için evlerine yetkililer eşliğinde gidebilmek için izin bekliyor.
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La Palma Adası'daki volkan 19 Eylül'den bu yana aktif; ada volkanik küllerle kaplandı