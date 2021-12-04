La Casa De Papel ekibi anlattı: 5. kısmın kalan yarısında bizi neler bekliyor?
İspanyol dizisi La Casa de Papel, yayımlanmasının ilk günlerinden itibaren beklendiğinden çok daha popüler olarak bir kültür simgesi haline geldi. Karakterlerin kırmızı tulumları ve Dali maskeleri kimi zaman Cadılar Bayramı partilerinde, kimi zaman da dünyanın çeşitli noktalarındaki protestolarda giyildi. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan bu fenomen, artık noktalanıyor. Gazete Oksijen'den Defne Akman, dizinin 5. parçasının ikinci yarısında bizi ne beklediği ile La Casa De Papel ekibindekilerin yaptığı açıklamaları derledi.
04 Aralık 2021 10:05
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İspanyol dizisi La Casa de Papel, yayımlanmasının ilk günlerinden itibaren beklendiğinden çok daha popüler olarak bir kültür simgesi haline geldi. Karakterlerin kırmızı tulumları ve Dali maskeleri kimi zaman Cadılar Bayramı partilerinde, kimi zaman da dünyanın çeşitli noktalarındaki protestolarda giyildi. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan bu fenomen, artık noktalanıyor. Gazete Oksijen'den Defne Akman, dizinin 5. parçasının ikinci yarısında bizi ne beklediği ile La Casa De Papel ekibindekilerin yaptığı açıklamaları derledi.
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Senarist / Yapımcı Esther Martinez Lobato: Tokyo’nun ölümü bombanın pimini çekti. Ve ardından gerisi gelmeye başladı. Bu kısım, tüm karakterlere bir saygı duruşu niteliğinde. Hepsinin duygularını ve ruhlarını ifade edecekleri zaman geldi.
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Yapımcı Alex Pina: Kalan yarıda yapbozun tüm parçaları tamamlanıyor. Karakterlerin kim olduğu açığa çıkıyor. Yaratıcı çerçeveden değerlendirdiğinizde bunun en dengeli kısım olduğunu söyleyebilirim.
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Yönetmen/ Yapımcı Jesus Colmenar: 5. kısmın ilk bölümü aksiyon doluydu. Şimdi izleyeceğiniz ise daha duygu yüklü. Adrenalin yine var ama temposu daha farklı.
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Alvaro Morte – Profesör: Son set gününde ben çok sakindim. Başladığım ekiple birlikte bitirdim. Netflix’e geçmeden önce ikinci kısımdan sonra dizinin kaldırılmasının nasıl bir şey olduğunu yaşadığım için belki de. Dolayısıyla Netflix’e geçmemiz benim Profesör olarak devam etmem için ikinci bir şans gibiydi. Son gün çok duygusaldı. Ama dizinin sona ermesi, tadında bırakmak, akıllıca ve doğru bir karar.
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Pedro Alonso – Berlin: Berlin öldüğünden beri kendimi bu gerçeğe alıştırmaya çalışıyorum. Her sabah kalktığımda kendime “her şeyin bir sonu vardır” diyorum. Berlin öldüğünde senaristler bana karakterin başına neler geldiğini açıklayan bir mektup gönderdiler. Kendimi ağlamaktan alıkoyamadım. Dizinin hepimiz üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu şimdi anlıyorum. Muhtemelen birbirimizi uzun yıllar boyunca görmeyeceğiz. (Editörün notu: Alonso’nun öngörüsü boş çıktı çünkü Netflix basın toplantısının ardından “Soygun bitmiş olabilir ama hikaye devam ediyor” diyerek Alonso’nun başrolde olacağı Berlin: A New Series’in duyurusunu yaptı. 2023’te izleyecekmişiz.)
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Ursula Corbero – Tokyo: Dizinin nasıl uluslarası bir fenomen haline geldiğine dair her birimizin farklı teorileri var. Bence, kardeşlik gibi evrensel bir temayı işlediği için tüm dünyada bu kadar çok kişiye seslenebildi.