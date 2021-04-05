Kuzusu olmadan asla
Adana'da mağaza işletmecisi Burçin Umay, 4 ay önce arkadaşının çiftliğinden sahiplendiği ve "Kahve" adını verdiği kuzuyu bir an bile yanından ayırmıyor.
05 Nisan 2021 13:13
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Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Burçin Umay, iş yerine de gezmeye de "Kahve"yle birlikte gidiyor.
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Kuzusuna kıyafet giydirip bebek bezi bağlayan Umay, tüm gününü kuzusuyla geçiriyor.
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Burçin Umay'ın işyerine de götürdüğü "Kahve", caddenin maskotu haline geldi.
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"Kahve" ile akşamları cips yiyerek film izleyen Umay, çektiği eğlenceli videoları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Seyhan Baraj Gölü yakınlarında ev yaptırdıklarını söyleyen Umay, evin bahçesine "Kahve" için ev inşa ettirdiklerini söyledi.
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