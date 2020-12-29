Kuruluş Osman kadrosuna 3 yeni transfer

ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi ‘Kuruluş Osman’ın 30 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek 40’ıncı bölümünde kadroya katılan yeni oyuncular ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
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‘Kuruluş Osman’ kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak iki yeni oyuncu da duyuruldu.
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40’ıncı bölümde; ünlü isimler Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin karşısına çıkacak.
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Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen’in karakterleri şimdiden ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin merak konusu oldu.
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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.