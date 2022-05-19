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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerden 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs 2022 09:29

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün urtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da ilk adımı attığı Samsun’da Milli Mücadele’nin ilk meşalesinin yakılışının 103. yıl dönümü kutlanıyor. İşte, siyasetçilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda paylaştığı mesajlar…

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerden 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

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Kurtuluşun ilk adımının 103. yıl dönümü: İşte siyasilerde 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs19 Mayıs Atatürk'ü AnmaGençlik ve Spor Bayramısiyasetçilermesajlar
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