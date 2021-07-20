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Türkiye’de kurban kesimi sırasında 5 bin 825 kişi yaralandı; hangi ilde kaç kişi acile başvurdu?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu. Acile en fazla başvuran ikinci il ise 330 kişinin yaralandığı Kayseri oldu. DHA’nın haberine göre, Tunceli’de acile başvuran olmazken Ardahan’da 1, Bingöl ve Bitlis’te 2 kişi hastaneye gitti. Hangi ilde kaç kişi acile başvurdu?

20 Temmuz 2021 16:45

141

Kurban kesimi sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastaneye başvurdu; hangi ilde kaç kişi acile gitti?

241

İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:

341

Adana ( 92),

441

Adıyaman (133),

541

Afyon (20), Ağrı (30),

641

Amasya (96),

741

Ankara (225),

841

Antalya (17),

941

Artvin (18),

1041

Aydın (25),

1141

Balıkesir (25),

1241

Bilecik (59),

1341

Bingöl (2),

1441

Bitlis (2),

1541

Bolu (35),

1641

Burdur (27),

1741

Bursa (89),

1841

Çanakkale (5),

1941

Çankırı (21)

2041

Çorum (240),

2141

Denizli (124),

2241

Diyarbakır (17),

2341

Edirne (23),

2441

Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62),

2541

Eskişehir (53),

2641

Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32),

2741

Hakkari (7), Hatay (30),

2841

Isparta (17), Mersin (84),

2941

İstanbul (793), İzmir (32),

3041

Kars (45), Kastamonu (29),

3141

Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120),

3241

Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62),

3341

Mardin (10), Muğla (24), Muş (14),

3441

Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116),

3541

Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110),

3641

Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0),

3741

Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180),

3841

Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25),

3941

Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30),

4041

Kilis (85), Osmaniye (25),

4141

Düzce (63)

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