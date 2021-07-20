Türkiye’de kurban kesimi sırasında 5 bin 825 kişi yaralandı; hangi ilde kaç kişi acile başvurdu?
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu. Acile en fazla başvuran ikinci il ise 330 kişinin yaralandığı Kayseri oldu. DHA’nın haberine göre, Tunceli’de acile başvuran olmazken Ardahan’da 1, Bingöl ve Bitlis’te 2 kişi hastaneye gitti. Hangi ilde kaç kişi acile başvurdu?
20 Temmuz 2021 16:45
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Kurban kesimi sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastaneye başvurdu; hangi ilde kaç kişi acile gitti?
241
İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:
341
Adana ( 92),
441
Adıyaman (133),
541
Afyon (20), Ağrı (30),
641
Amasya (96),
741
Ankara (225),
841
Antalya (17),
941
Artvin (18),
1041
Aydın (25),
1141
Balıkesir (25),
1241
Bilecik (59),
1341
Bingöl (2),
1441
Bitlis (2),
1541
Bolu (35),
1641
Burdur (27),
1741
Bursa (89),
1841
Çanakkale (5),
1941
Çankırı (21)
2041
Çorum (240),
2141
Denizli (124),
2241
Diyarbakır (17),
2341
Edirne (23),
2441
Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62),
2541
Eskişehir (53),
2641
Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32),
2741
Hakkari (7), Hatay (30),
2841
Isparta (17), Mersin (84),
2941
İstanbul (793), İzmir (32),
3041
Kars (45), Kastamonu (29),
3141
Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120),
3241
Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62),
3341
Mardin (10), Muğla (24), Muş (14),
3441
Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116),
3541
Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110),
3641
Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0),
3741
Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180),