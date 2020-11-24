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Kuraklık tehlikesi kendini göstermeye başladı; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Edirne'de yaşanan kuraklık ve Bulgaristan'ın barajlarındaki suyu tutması nedeniyle Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

24 Kasım 2020 09:22

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Edirne'de kış ve yazın ardından sonbaharın da kurak geçmesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi düştü

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Bulgaristan'da başlayan, Edirne'den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu

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Adacıklar üzerinde martıların avlandığı Meriç Nehri'nin debisi DSİ verilerine göre, 2 yıl önce saniyede 222 metreküp olurken, bu yıl aynı gün 59 metreküpe düştü

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Tunca'da 2 yıl önce 16 olan debi bu yıl aynı gün ise saniyede 2 metreküp ölçüldü

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Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesinde Bulgaristan'da yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu belirtildi. Bulgaristan'ın kuraklık dolayısıyla barajlarda su tutması nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin de etkilendiği kaydedildi

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Edirne'de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülürken, meteoroloji verilene göre, 2020, son 90 yıl en kurak yılı olarak değerlendiriyor

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Edirne'nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi

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Meteoroloji verilerine göre, 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklığın sürmesi halinde buğdayda sıkıntı yaşanacağını belirterek, suyun depolanması için Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini söyledi

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Kuraklık tehlikesi kendini göstermeye başladı; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu

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