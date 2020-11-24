Kuraklık tehlikesi kendini göstermeye başladı; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de yaşanan kuraklık ve Bulgaristan'ın barajlarındaki suyu tutması nedeniyle Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
24 Kasım 2020 09:22
110
Edirne'de kış ve yazın ardından sonbaharın da kurak geçmesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi düştü
210
Bulgaristan'da başlayan, Edirne'den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu
310
Adacıklar üzerinde martıların avlandığı Meriç Nehri'nin debisi DSİ verilerine göre, 2 yıl önce saniyede 222 metreküp olurken, bu yıl aynı gün 59 metreküpe düştü
410
Tunca'da 2 yıl önce 16 olan debi bu yıl aynı gün ise saniyede 2 metreküp ölçüldü
510
Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesinde Bulgaristan'da yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu belirtildi. Bulgaristan'ın kuraklık dolayısıyla barajlarda su tutması nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin de etkilendiği kaydedildi
610
Edirne'de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülürken, meteoroloji verilene göre, 2020, son 90 yıl en kurak yılı olarak değerlendiriyor
710
Edirne'nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi
810
Meteoroloji verilerine göre, 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor
910
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklığın sürmesi halinde buğdayda sıkıntı yaşanacağını belirterek, suyun depolanması için Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini söyledi
1010
Kuraklık tehlikesi kendini göstermeye başladı; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu