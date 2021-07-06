Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.
06 Temmuz 2021 19:38
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
313
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
413
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
513
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
613
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
713
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
813
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
913
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
1013
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
1113
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
1213
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi
1313
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi