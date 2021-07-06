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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.

06 Temmuz 2021 19:38

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

1113

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Salda Gölü'nü gezdi

mehmet nuri ersoysalda gölü
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