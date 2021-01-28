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Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı filmden ilk fotoğraf yayınlandı

Prenses Diana'nın ölümünün 25. yılı olan 2022'de gösterime girmesi planlanan 'Spencer' filminden Kristen Stewart'lı ilk fotoğraf paylaşıldı.

28 Ocak 2021 16:43

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Prenses Diana'nın ölümünün 25. yılı olan 2022'de gösterime girmesi planlanan 'Spencer' filminden Kristen Stewart'lı ilk fotoğraf paylaşıldı.

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Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı film, 1990’ların başında, Prens Charles ile olan evliliğin artık yürümediğine karar veren Diana’nın, Noel kutlaması için Norfolk’taki sarayda geçirdiği kritik hafta sonuna odaklanıyor.

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Filmin hikâyesinin tamamının üç güne yayılacağı belirtiliyor.

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Spencer'ın senaryosunu Peaky Blinders ve Locke ile tanınan Steven Knight'ın kaleme alıyor.

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