Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırları açıklandı

Britanya kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Bryan Kozlowski, "Çok yaşa kraliçe! Britanya'yı En Uzun Yöneten Hükümdardan 23 Yaşam Kuralı" isimli yeni kitabında, 94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in uzun yaşam sırlarını paylaştı.
09 Aralık 2020 12:13
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Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; The New York Post'a konuşan Kozlowski, Kraliçe'nin sağlıklı ve dayanıklı görüntüsüne dair 5 sırrını şöyle açıkladı:
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Antrenman - Yazara göre Kraliçe, tempolu yürüşler ve at binme gibi kendisi açısından daha makul egzersizlerin yararına inanıyor. Kozlowsk da "Araştırmaların, bireylerin uygulamaya devam ettiği egzersiz türlerinin zevk aldığı türler olduğunu" söyledi.
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Beslenme düzeni ve alkol - Yazara göre Kraliçe'nin en sevdiği yemek ritüeliyse sandviçler ve çörekler eşliğinde geçen ikindi çayı. Kozlowsk, "Ayrıca küçük bir dilim pasta da alır" diyerek "Diyetisyenlerin de önerdiği gibi ara sıra kendinize izin vermelisiniz." açıklamasını yaptı. Ayrıca Kraliçenin gündüz, öğle ve akşam vakitlerinde kendisini rahatlatacak içkiler içtiği bildirdi.
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Güzellik rejimi - Kraliçe'nin güzellik ürünlerini değerlendiren Kozlowski, aşırı pahalı markaların kraliyet çevresinde pek de hoş karşılanmadığını iddia etti. Yazara göre Elizabeth, yıllarca makul fiyatlı Cyclax ürünlerini kullandı. Kraliçe ayrıca, nadiren makyaj yapıyor ve yıllardır tatil için Güneş'ten uzak yerleri tercih ediyor.
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Sürekli eğitim - Kozlowski, Kraliçe'nin çok meraklı biri olduğunu ve zamanını belgeleri inceleyerek geçirdiğini ifade etti. Yazara göre Kraliçe'nin en sevdiği etkinlik, Buckingham Sarayı'ndaki brifingler sırasında bakanlara, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir politikadan veya anayasal meseleden bahsederek üstünlük sağlamak.
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Akıl sağlığı - Kozlowski'ye göre Kraliçe, herkesin kendi duygularından sorumlu olduğu bir kültürden geliyor. Yazar, Kraliçe'nin bardağın dolu tarafını gördüğünü ve bundan güç aldığını söyledi.
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Kozlowski, Kraliçe Elizabeth'in 2002'de 101 yaşında ölen annesinden bile uzun yaşayacağını inandığını belirtti: "Değişime direnmenin yarattığı sinsi stresi ortadan kaldıran bir yapısı var. Uyum sağlamaya istek duyuyor. Bu da uzun bir ömre ve tatminkar bir varoluşa katkı sağlar."