Kraliçe Elizabeth'in son kararı: Ölene kadar tahtta kalacak
Gelecek yıl kenara çekilip 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'a hükümdarlığı devredeceği söylenen Kraliçe Elizabeth, ölümüne kadar tahtan inmeyeceğini açıkladı.
19 Kasım 2020 11:00
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Elizabeth'in 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'a hükümdarlığı devredeceği konuşulmuştu.
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Vanity Fair'e göre 94 yaşındaki Kraliçe için ‘tahttan çekilme’, huzurunda kesinlikle söylenmemesi gereken kirli bir söz.
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Kraliçe, ölümüne kadar tahtta hizmet etmeyi planlıyor.
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Saraya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre “Kraliçe genç bir kadınken ölümüne kadar hizmet etmeye söz verdi ve şimdi de planladığı şey bu” deniyor.
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Kraliçe Elizabeth’in 70 yıldır hüküm süren ilk İngiliz hükümdarı olarak tarihe geçişi için 2022 Haziran ayında ses getirecek kutlamalar planlanıyor.
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Daily Mail’in haberine göre organizatörler, kutlamaların geleneksel gösteriler ile son teknoloji özelliği barındıran sanatsal gösterilerin birleşimi olacağını söyledi.
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2-5 Haziran 2022’de dört gün sürecek bir dizi etkinlik, Kraliçe'nin saltanatını ve 1952'de tahta çıkmasından bu yana İngiltere ve dünya üzerindeki etkisini yansıtacak nitelikte olacak.
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94 yaşındaki Kraliçe, hali hazırda İngiliz tarihinin en uzun yaşayan monarşi lideri konumunda.
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Büyük büyükannesi Kraliçe Victoria’nın uzun dönem tahtta kalma rekorunu, Kraliçe Elizabeth beş yıl önce geçti.
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6 Şubat 1952’de tahta çıkan Elizabeth, babası 6. George’un ani ölümünden sonra kraliçe unvanı aldığında daha 25 yaşındaydı. Taç giyme töreni 2 Haziran 1953’te yapıldı.
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