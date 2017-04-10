Koyu renkli oldukları için yuva bulamayan köpeklere rengarenk kazaklar örüyorlar
10 Nisan 2017 00:44
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Barınaklarda yuvasını arayan binlerce köpek var. Onlara evlerini açan kişiler de ne yazık ki cinsin yanı sıra renk ayrımı da yapıyorlar. Koyu renkli köpekler ailelerini bulmakta daha fazla zorluk çekiyor. Bunun önüne geçmek için gönüllüler, köpeklere rengarenk kazak örme kararı aldı.
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Scottish SPCA isimli hayvanlara karşı yapılan eziyeti önleme topluluğunun istatistiklerine göre barınaklardaki koyu renkli köpekler, yuva bulma konusunda ne yazık ki açık renklilere göre dezavantajlı durumda. Karaktere hiçbir etki etmeyen bu renk ayrımı yüzünden, birçok köpek barınakların kapıları ardında yaşamlarını tamamlıyor.
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Scottish SPCA’nın yöneticisi Sharon Comrie, hiçbir yanlışlarının olmamasına rağmen siyah köpeklerin her zaman yuva bulmada en sonda olduklarını söyledi.
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Bunun üzerine Scottish SPCA, Scottish Women’s Instute (SWI)’nin desteğini alarak koyu renkli köpeklere rengarenk kazaklar örerek ev bulmalarına yardımcı olma kararı aldı.
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Arcihe (Fotoğraf 1-2) uzun süredir ailesini arıyor. Barınakta yaşamanın onun üzerinde yarattığı stres, gelenlerde pek de iyi bir izlenim bırakmıyor. Arcihe, rengarenk kazağınla ilk izlenimini etkili kılmayı planlıyor.
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Comrie, SWI’den gelen destekle, koyu renkli köpeklerin gururla giyeceği özel koleksiyon yapacaklarını söyledi. Scottish SPCA üyeleri, köpeklerin kürkünü rengarenk kazaklarla dikkat çekecek hale getirerek, hem bu duruma tepkilerini ortaya koyuyorlar hem de köpeklerin hak ettikleri mutluluğa kavuşmasını sağlamaya çalışıyorlar.