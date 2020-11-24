Koronavirüs'ü yenen Irmak Ünal: Akciğerim eski haline dönmedi
Koronavirüsü yenen oyuncu Irmak Ünal, yaşadıklarını anlattı. Hastalık sürecinde iğne yapmayı öğrendiğini söyleyen Ünal, "Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" ifadelerini kullandı. Ünal ayrıca, akciğerinin eski haline dönmediğini söyledi
24 Kasım 2020 22:47
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Koronavirüsü yenen oyuncu Irmak Ünal, yaşadıklarını anlattı
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Formsante dergisinin Instagram hesabının canlı yayınına katılan Irmak Ünal, tecrübelerini paylaştı.
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İğne yapmayı öğrendiğini belirten oyuncu, "Kan sulandırıcı' bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" şeklinde konuştu.
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43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti.
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Oyuncu, "Virüsü tam olarak atlattım. Şu anda bulaştırıcı özelliği kalmadı. Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var. Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum." dedi.
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Yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini de anlatmıştı.
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Ünal, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim. İnsanlar bu telefon olayını ciddiye almıyorlar ama o gün o masada bulunan herkes pozitif çıktı” demişti.