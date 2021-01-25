Koronavirüs'ten hayatını kaybeden emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Emekli Kuran kursu öğreticisi Nuri Genç, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç'in bugün düzenlenen cenaze törenine tedbirler unutuldu. Devlet görevlileri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu binlerce kişi törene katıldı.
25 Ocak 2021 16:52
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Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan Genç'in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
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Erbaş, mesajında, "Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" dedi.
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Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza çevre illerde görev yapan valiler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin katılacağı kuralı ve sosyal mesafenin unutulduğunu törenin ardından Genç, Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.
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Cenazenin kalabalığını gözler önüne seren fotoğrafları Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar Twitter'dan paylaştı.
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1930 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, Samsun Terme, ve Piraziz’in Güney Köyü ve Bozat beldesi ve Bulancak’da din görevlisi ve Kuran eğitmeni olarak çalışmıştı. Genç Bulancak’ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyesiydi.