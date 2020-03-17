Koronavirüs'te doğru ve yanlış bilinenler

Doğru | Yurt dışından geldiyseniz veya izolasyon tavsiyesi aldıysanız 14 gün kuralına mutlaka uyun. Bir odada kendinizi izole edin.
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Yanlış | Tokalaşmayın, öpüşmeyin, kafa koruşturmayın.
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Doğru | İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.
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Yanlış | Tedbirli olun ama panik, yapmayın. Bunun da bir gün geçeceğini, bu önlemlerin ilaç veya aşı için bilim insanlarına zaman kazandıracağını aklınızda tutun.
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Doğru | Korunmada en önemlisi el temizliği. Elinizi normal sabunla 20 saniye sık sık yıkayın. Paraya her dokunduğunuzda elinizi yıkayın.
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Yanlış | Toplu yaşam alanlarIna zorunlu olmadıkça gitmeyin. Zorunluysa ziyaretinizi kısa tutun.
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Doğru | 65 yaş üstündeyseniz evden çıkmayın. Zorunluysa alışverişinizi çok dolaşmadan evinizin yakınında küçük market ve bakallardan yapın. Kısa süreler dışarı çıkarsanız açık havada güneşli ortamı tercih edin.
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Yanlış | Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan korkmayın. Hastaneye giderken maske takın. Bu belirtilerin yanı sıra Covid-19 tanısı konulmuş veya yurt dışından gelmiş biriyle temasınız varsa önce 184'ü arayın. (Hastalığın diğer belirtileri: Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, burun akıntıları, ileri aşamada karın ağrısı, ishal ve zatürre)
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Doğru | Düzenli, dengeli, kaliteli beslenin. Vitamin ve protein bazlı beslenin. C vitamini bol sebze, meyvelerden tüketin.
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Yanlış | Komplo teorilerine, kara propagandalara itibar etmeyin.
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Doğru | Sağlık Bakanlığı'nın talimat, tavsiyelerini tavizsiz uygulayın.
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Yanlış | Tedavisi yok diye umutsuzluğa kapılmayın. Henüz virüse özel ilaç veya aşı olmaması tedavi olmadığı anlamına gelmiyor. Virüs hastaların büyük bölümünde farklı ilaç kombinasyonlarıyla tedavi edilebiliyor. Aldığımız toplumsal önlemlerin risk grubundaki ağır hastalar için sağlığa erişimi kolaylaştıracağını ve süreci daha sürdürebilir hale getireceğini unutmayın.
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Doğru | Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvururken maske kullanın. Tek kullanımlık ameliyat maskesi yeterli. Maskeyi, birkaç saatten sonra nemlendikçe değiştirin. Yanlış kullanım sizi enfekte edebilir.
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Yanlış | Ne kadar kaygılı olsanız da sağlık çalışanlarına kaba veya hoyrat davranmayın. Onların risk altında olduğunu ve büyük fedakarlıkla çalıştığını unutmayın. Sağlık çalışanlarını pozitif yaklaşımınızla motive edin.
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Doğru | Eğitim/iş arasını tatil olarak kullanmayın. Az dolaşın. Kalabalıktan uzak durun.
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YANLIŞ | Ağır vakaların çoğunluğunda sigara içme söz konusu. Sigara içmeyin.
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Öneriler | - Bir süre sosyalliği azaltın. Hastalık belirtisi olmasa bile yaşlılara mesafeli durun. - Eve girdiği nizde hemen elinizi, yüzünüzü sabunla yıkayın. Kıyafetlerinizi balkonda havalandırın. - Toplu taşımada hastaysanız günlük maske kullanabilirsiniz. Öksürüyorsanız evde ve dışarıda maske kullanın.